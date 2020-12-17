Житель Саратовской области лишился земли за долг по алиментам

На исполнении в отделе судебных приставов по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя долга по алиментам.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина должен был отдавать четверть доходов на содержание ребенка, но почему-то этого не делал.

Сумма долга превысила 300 тыс. рублей.

Выяснилось, что у нерадивого отца есть 12,4 гектара земли. Участок арестовали и продали в счет погашения долга.

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