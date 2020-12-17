Житель Саратовской области лишился земли за долг по алиментам

На исполнении в отделе судебных приставов по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам находится исполнительное производство о взыскании с местного жителя долга по алиментам.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, мужчина должен был отдавать четверть доходов на содержание ребенка, но почему-то этого не делал.
Сумма долга превысила 300 тыс. рублей.
Выяснилось, что у нерадивого отца есть 12,4 гектара земли. Участок арестовали и продали в счет погашения долга.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.