Саратовская область — в лидерах ПФО по темпам снижения безработицы

Совещание по социальной инфраструктуре

Сегодня, 17 декабря, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проводит совещание по социальной инфраструктуре.

На нем он рассказал, что в 2020 году основной массив задач в сфере занятости сконцентрировался вокруг последствий пандемии и касался стабилизации на рынке труда.

- Когда безработица вышла на максимум, превысив 60 тыс. человек, ситуацию удалось переломить — за последние полтора месяца достигли показателя 3,8%. Регион вошел в число лидеров ПФО по темпам снижения безработицы, — рассказал Радаев.

По его словам, в этом помогла система переобучения, трудоустройство через центры занятости и другое.

Также Радаев отметил, что уже второй год в Саратовской области снижается миграционный отток. Это также отражается на восполнении трудовых вакансий.

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