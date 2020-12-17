Насильник из Саратова стал подозреваемым в автокраже

В Волжском районе Саратова полиция раскрыла кражу.

- Ночью 16 марта в отдел обратился 33-летний мужчина. У него из ВАЗ-2114, припаркованной на улице Радужная, 1, украли автомагнитолу, динамики и аккумулятор. Сумма ущерба составила 6 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полиция вчера, 16 декабря, установила, что к преступлению причастен 54-летний следственно-арестованный в июне за насильственные действия сексуального характера.

Мужчина — рецидивист. Ранее он отбывал сроки за разбои и изнасилование. Оказалось, что похищенное из машины он продал неизвестному на рынке, а деньги потратил. Злоумышленника оставили под стражей.

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