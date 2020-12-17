Водитель Mazda устроил фотосессию в тоннеле на Театральной площади

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Саратовские водители продолжают устраивать фотосессии в запрещенных местах.

Сначала они облюбовали иллюминацию «Звездное небо», а теперь и новогодний тоннель на Театральной площади.

О таком автохаме на Mazda 3 рассказали в одном из пабликов в соцсети Instagram.

- Дед Мороз, положи, пожалуйста, под новогоднюю елочку мозги и правила ГИБДД всем нуждающимся. Присылайте фото или видео похожих «понторезов» в Директ, будем вместе бороться с этим хамлом, выставляя их на всеобщее обозрение, все данные будут переданы в ГИБДД, — отмечают в сообщении.

В комментариях предложили сделать красивую парковку, чтобы шоферы делали фотографии там. Или установить камеры.

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