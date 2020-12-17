Спортсмен из Саратова завоевал Кубок России по спорту слепых

Максим Никифоров

Трое спортсменов из саратовской школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали медали первенства и Кубка России по спорту слепых.

- Соревнования проходили в Московской области с 12 по 16 декабря. В них участвовали 116 спортсменов из 23 регионов страны, — сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве труда и социальной защиты.

Кубок России на дистанции 100 метров брассом завоевал Максим Никифоров из Саратова.

Три медали первенства России завоевала Ксения Новикова, преодолев дистанцию 50 метров на спине — серебро, а также 100 и 50 метров вольным стилем — бронза.

Артем Митрошкин стал бронзовым призером первенства России на дистанции 400 метров вольным стилем.

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Саратовского отделения ДЮСАШ «РиФ» Галина Ширшова и Олег Вдовенко.

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