«Серебряные» волонтеры Саратовской области популяризуют занятия скандинавской ходьбой

В Саратовской области к движению «серебряных» волонтеров присоединились уже более 1,3 тыс. пожилых жителей.

- Добровольческие инициативы поддерживаются в рамках нацпроекта «Демография». Так, в Аркадакском районе открылся проект «Аркадакское долголетие». Он направлен на привлечение пожилых жителей к регулярным занятиям спортом, в том числе скандинавской и лыжной ходьбой, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты региона.

А в Самойловском районе реализуется программа «Через движение к долголетию». Тренировки с новым оборудованием ведутся индивидуально и в малых группах с соблюдением всех мер безопасности.

Как отметили в Минтруда, просветительские программы, посвященные здоровью и долголетию, действуют во всех 39 комплексных центрах социального обслуживания населения области.

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