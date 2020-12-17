Под Саратовом сельчанина отправили в колонию за нападение на знакомых с топором и ножом

Суд признал 31-летнего рецидивиста из Самойловского района виновным в причинении легкого и тяжкого вреда здоровью гражданам.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 28 августа он поссорился с 55-летним саратовцем во дворе своего дома на улице Чапаева. Мужчина ударил оппонента топором по левому предплечью.

Ночью 1 сентября он пил спиртное с 40-летним знакомым на сельскохозяйственной базе в 20 км от Самойловки. Злоумышленнику не понравился мат и оскорбления в свой адрес, поэтому он вонзил нож в обидчика.

Теперь гражданин проведет два года и три месяца в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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