Строить линию скоростного трамвая в Саратове начнут самарцы из Москвы

Проект линии скоростного трамвая для Саратова уже разработан

Первый этап строительства линии скоростного трамвая от 6-й Дачной до Детского парка в Саратове будет вести зарегистрированная в Москве самарская компания — ООО «С.И.Т.И.»

В мэрии сообщили, что сейчас проходит процедура заключения контракта с подрядной организацией.

Из федерального бюджета Саратову выделили 330 млн рублей благодаря инициативе и поддержке председателя ГД Вячеслава Володина.

На эти средства планируется строительство кабельных сетей и одной тяговой подстанции, реконструкция двух подстанций и приобретение еще одной тяговой подстанции.

Протяженность трассы по маршруту трамвая №3 составит 10,5 км. Окончание всех работ запланировано до начала 2024 года.