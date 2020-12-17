Женщина за рулем Kia в Саратове наехала на бордюр и опрокинулась

На Автомобильной улице случилось ДТП Фото: ГИБДД по Саратову

В Волжском районе Саратова вчера вечером, 16 декабря, случилось ДТП на Автомобильной улице.

- Напротив дома №75 в 18:30 40-летняя водительница Kia врезалась в бордюр, а потом опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Пострадавшую женщину госпитализировали.

Женщина наехала на бордюр и опрокинулась Фото: ГИБДД по Саратову

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