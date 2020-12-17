Вячеслав Володин: Мост через Волгу будет

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заверил, что мост через Волгу появится.

Его проектирование запланировано уже на 2021 год, сообщил он. Видео опубликовано в группе сторонников Володина.

Он подчеркнул, что иначе Саратовская агломерация не сможет развиваться.

При этом Вячеслав Володин раскритиковал чиновников правительства области, которые не верят в строительство моста, за «пораженческие настроения».

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