Саратовец отвлек продавца и украл сотовый телефон из магазина

Саратовец обокрал салон сотовой связи. Его действия попали на камеру видеонаблюдения.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, парень зашел в торговую точку, попросил продавца показать ему определенную модель. А пока тот отвлекся, взял с прилавка гаджет стоимостью в 11 тыс. рублей и ушел.

Злоумышленника задержали и доставили в полицию. На допросе он признался, что сдал похищенное в комиссионку и выручил 5 тыс. рублей.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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