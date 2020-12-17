Водитель ВАЗа влетел в елку в Татищеве

Фото: УГИБДД по Саратовской области

Вчера, 16 декабря, в 00:15 на перекрестке улиц Лапшова и Дорожной около дома №68 в Татищево случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД,

24-летний водитель ВАЗ-211340 съехал с дороги и влетел в украшенную елку.

Мужчину госпитализировали с травмами.

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