Водитель ВАЗа влетел в елку в Татищеве

Фото: УГИБДД по Саратовской области
Вчера, 16 декабря, в 00:15 на перекрестке улиц Лапшова и Дорожной около дома №68 в Татищево случилось ДТП.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД,
24-летний водитель ВАЗ-211340 съехал с дороги и влетел в украшенную елку.
Мужчину госпитализировали с травмами.
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