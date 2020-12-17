В Саратовской области семейная ссора из-за телевизора стоила мужчине жизни

В поселке Ровное Саратовской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве 46-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено его 44-летней сожительнице.

По версии следствия, вечером 14 декабря они вместе с гостями распивали спиртное. Когда те ушли, хозяева решили посмотреть телевизор. Из-за плохого зрения женщина подошла близко к экрану, что разозлило мужчину, которому она загораживала обзор.

Мужчина принялся ругаться, осыпал сожительницу потоком нецензурной брани. Более того, он пригрозил ей ножом, пообещав ранить, если она не отойдет.

Однако оружие обернулось против него. Женщина отобрала нож и, когда снова услышала ругательства в свой адрес, вонзила лезвие в грудь обидчику.

В ужасе она выбежала на улицу, а когда вскоре вернулась, мужчина был уже мертв. Женщина вызвала скорую помощь. Эксперты установили, что причиной смерти стало ранение легкого и предсердия, а также потеря крови.

Суд отправил женщину под стражу, она призналась и раскаялась.

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