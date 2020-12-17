В Саратове депутат пытался подкупить инспектора автодорожного надзора

Депутат был задержан при передаче взятки
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове вынесено решение суда по делу о даче взятки должностному лицу.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — депутат одного из районов области.
Было установлено, что он являлся также индивидуальным предпринимателем и занимался грузоперевозками. В сентябре 2020 года в отношении его фирмы было возбуждено административное дело автодорожным надзором за нарушение правил перевозок.
Пытаясь избежать наказания, депутат днем 21 октября на улице 1-я Садовая передал инспектору 50 тыс. рублей, чтобы снизить сумму штрафа. Однако после этого мужчину задержали сотрудники УФСБ.
Гражданин раскаялся и оплатил первоначальный штраф.
Суд также оштрафовал депутата-коммерсанта на 450 тыс. рублей.
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