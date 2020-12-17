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В Саратове депутат пытался подкупить инспектора автодорожного надзора

Теперь он заплатит почти полмиллиона рублей штрафа
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Депутат был задержан при передаче взятки

Депутат был задержан при передаче взятки

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове вынесено решение суда по делу о даче взятки должностному лицу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — депутат одного из районов области.

Было установлено, что он являлся также индивидуальным предпринимателем и занимался грузоперевозками. В сентябре 2020 года в отношении его фирмы было возбуждено административное дело автодорожным надзором за нарушение правил перевозок.

Пытаясь избежать наказания, депутат днем 21 октября на улице 1-я Садовая передал инспектору 50 тыс. рублей, чтобы снизить сумму штрафа. Однако после этого мужчину задержали сотрудники УФСБ.

Гражданин раскаялся и оплатил первоначальный штраф.

Суд также оштрафовал депутата-коммерсанта на 450 тыс. рублей.

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