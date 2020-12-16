Пьяный лихач насмерть сбил ребенка в селе под Ершовом

В Ершовском районе Саратовской области в суд направлено уголовное дело о смертельном ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвинение предъявлено 25-летнему мужчине.

Следствие считает, что около 22 часов 10 июля он ехал на автомобиле Kia Cerato по улице Кривошеева в селе Орлов Гай. Мужчина был пьян и превысил скорость. Иномарка вылетела на обочину и сбила 12-летнюю девочку.

Водитель скрылся, а ребенок скончался. Впоследствии мужчину нашли сотрудники ГИБДД, он был задержан.

Свою вину гражданин не признал. Дело направлено в суд.

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