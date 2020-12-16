Кондитерская фабрика Саратова снова начала делать вафли и запускает конфетные линии

Кондитерская фабрика Саратовская возобновила производства крекеров и вафли

Вафли и крекеры снова начали делать на кондитерской фабрике «Саратовская». В этом убедился председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, который посетил фабрику сладостей. Он там пообщался с работниками.

После реальной остановки работы предприятия, здесь возобновлен выпуск мучных изделий — крекеры и вафли. На следующую неделю запланирован запуск конфетных линий.

- Многие люди трудились на фабрике не менее 15 лет, любят свое дело и были рады появлению инвестора. Важно, что удастся сохранить рабочие места по максимуму. Искренняя благодарность инвесторам за оперативные решения по трудоустройству коллектива, — заявил Бусаргин, заверив, что правительство готово помогать предприятию.

Напомним, в октябре менеджмент кондитерской фабрики объявили о простое по вине работодателя, одним из которых является предприниматель Владислав Буров. Более 500 сотрудников оказались под угрозой сокращения. На данный момент усилиями правительства найден инвестор, который переоформил 202 человека, остальным направлены приглашения на работу.

Напомним, владельцы фабрики также связаны с банкротством энгельсского предприятия «Тролза», где производились троллейбусы.

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