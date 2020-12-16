Мэрия Саратова опубликовала список новогодних развлечений

Стала известна новогодняя программа в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, жителей призывают посетить мероприятия онлайн.

«Дворец творчества детей и молодежи имени Табакова» подготовил спектакль по пьесе Леонида Владимирского «Буратино в Изумрудном городе» и музыкально-игровое представление «Тайна волшебных часов». Его можно будет посмотреть на канале YouTube с 22 декабря по 10 января.

Развлекательную программу «Читаем вслух и вместе» можно будет посмотреть с 25 декабря по 9 января на странице управления по культуре в Instagram.

В Instagram же запланировано открытие главной новогодней елки города 25 декабря и праздничный салют.

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