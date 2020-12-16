Саратовская областная дума назначила свою часть Общественной палаты региона

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Депутаты Саратовской областной думы на заседании 16 декабря утвердили список тех своих предлставителей, которые войдут в состав Общественной палаты региона. Представлять региональный парламент будет 21 человек. Еще столько же предложит губернатор области, а третью часть членов ОПы изберут сами общественники.

Ранее кандидатуры были рассмотрены на заседаниях рабочей группы и комитета. Всего в Думу было подано 55 заявлений от некоммерческих организаций, в том числе региональных, зарегистрированных на территории области, о выдвижении представителей в Общественную палату области. Лидеры рейтингового голосования вошли в итоговый список.

В итоговый список Думы вошли:

Авезниязов Сергей Климентьевич - Саратовская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Председатель Правления.

Боброва Валентина Михайловна - Саратовское региональное отделение Oбщероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», председатель.

Богданова Валентина Викторовна - Саратовское региональное общественное движение по содействию реализации программ просвещения граждан «Союз защиты вкладчиков, акционеров и инвесторов», председатель.

Герчикова Елена Зиновьевна - Благотворительный фонд «Благодать», представитель

Головченко Антон Владимирович - Фонд социальной поддержки граждан «Забытые живые», представитель.

Жуковская Людмила Петровна - Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области», Председатель Совета.

Караман Наталья Леонидовна - Саратовская правозащитная региональная общественная организация «Защита», председатель СПРОО.

Качанов Александр Иванович - Саратовская областная организация Профсоюза работников АПК РФ, председатель.

Королькова Наталия Александровна - Саратовская региональная общественная организация трезвости и здоровья, председатель.

Крупин Андрей Иванович - Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», член Совета.

Кубанкин Дмитрий Александрович - Саратовское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Всерос-сийское общество охраны памятников истории и культуры», представитель.

Малышев Андрей Николаевич - Саратовская региональная общественная организация ветеранов – защитников Государственной границы «Часовые Родины», председатель организации.

Низовцев Александр Иванович - Саратовская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», председатель.

Прохоров Сергей Александрович - Саратовская областная организация Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, председатель.

Степанов Александр Алексеевич - Фонд содействия развитию межсекторного взаимодействия «Единение», директор Фонда.

Ташпеков Владимир - Президент СРОО «Ассоциация поволжских казахов»

Топилина Татьяна Михайловна- Саратовская региональная общественная организация помощи инвалидам «Равные возможности», член организации.

Усков Евгений Иванович - Саратовская областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председатель.

Фетисов Андрей Викторович - Саратовское областное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация КУДО России», председатель.

Фролов Георгий Васильевич Саратовская региональная общественная организация «Фонд Книги Памяти», председатель СРОО, главный редактор Книги Памяти Саратовской области.

Чеботарев Александр Евгеньевич - Благотворительный фонд «Александр Невский», представитель, священник.

Шаров Сергей Олегович Ассоциация - «Центр коммуникативных и информационных технологий «Апрель», представитель.

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