Саратовская область заняла четвертое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок - 2020

Саратовская область подтвердила статус региона с наивысшей - гарантированной прозрачностью госзакупок, и даже улучшила свои позиции в топ-10 регионов. По итогам года в группе регионов-лидеров область переместилась с 10 на 4 место. Итоги рейтинга поведены 16 декабря.

Министр экономического развития области Андрей Разборов отметил, что с 2015 года Саратовская область стабильно удерживает позиции в группе регионов с высокой прозрачностью госзакупок.

Положение региональных участников рейтинга определялось интегральной оценкой с использованием 40 показателей, среди которых:

- соотношение конкурентных процедур и закупок у единственного поставщика;

- количество поданных и допущенных заявок, оценка снижения начальных цен;

- доля контрактов с субъектами малого бизнеса;

- наличие электронной формы малых закупок (электронные магазины).

Справка:

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. В различные годы проект поддерживался ФАС России, Минэкономразвития России, Счетной палатой РФ, Торгово-промышленной палатой РФ, профильными комитетами Государственной Думы РФ.