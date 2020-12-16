Водителей и пешеходов просят быть осторожнее — Саратовскую область накроет туман

Саратовскую область накроет туман Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области завтра, 17 декабря, ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

- Водители, обратите внимание на состояние шин, проверьте тормозную систему, избегайте резких маневров и соблюдайте дистанцию на дороге, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Также нужно в непогоду ездить только с включенными противотуманными фарами, при плохой видимости снизить скорость и ехать с включенными «аварийками».

Автомобилистов просят быть аккуратными около пешеходных переходов, а граждан — носить с собой световозвращающие предметы и быть внимательными.

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