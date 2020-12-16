В Заводском районе жители добились сноса забора вокруг соседнего дома

Забор у дома на улице Омская
Жители Заводского района возмутились установкой забора вокруг дома на Омской, 19а.
Был опубликован соответствующий пост в группе «Саратов онлайн», автор которого под ником Ta Samaya считает, что забор не должен мешать соседским детям посещать игровую площадку, а также перегораживать выезд на сквозную дорогу между 5 и 6-м Динамовскими проездами.
Автор попросила администрацию Заводского района отреагировать на ситуацию. Вскоре был получен ответ. Чиновники провели обследование территории и выяснили, что он «установлен на территории, государственная собственность на которую не разграничена».
Теперь ТСН «Счастливое», которое управляет общим имуществом дома, придется ликвидировать забор.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.