Лариса Ревуцкая стала и. о. директора школы №45 в Саратове

Лариса Ревуцкая Фото: Дарья Вострикова

Бывший председатель комитета по образованию мэрии Саратова Лариса Ревуцкая стала директором школы №45 в Октябрьском районе.

- Она исполняет обязанности директора школы в связи с отсутствием руководителя, пока идет конкурс на замещение должности, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Итоги конкурса подведут по плану 15 января 2021 года. Документы кандидаты могут подать до 25 декабря.

Напомним, Ревуцкая уволилась с поста председателя комитета со 2 декабря, новой главой стала Татьяна Тынкова, ранее работавшая в администрации Фрунзенского района.

Стоит отметить, что сейчас на сайте школы №45 и. о. директора числится Ольга Алехно, замдиректора по УР. Тогда как примерно полтора часа назад на том же сайте на этой должности значилась Лариса Ревуцкая.

Несколько часов назад на сайте школы директором числилась Лариса Ревуцкая

Сейчас и. о. директора числится Ольга Алехно

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