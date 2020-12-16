Умер бывший директор троллейбусного завода в Энгельсе

Артур Михель

Скончался Артур Михель, бывший директор Энгельсского троллейбусного завода имени Урицкого, Почетный гражданин Энгельса.

Об этом сообщил глава Дирекции по развитию Саратовской агломерации Александр Стрелюхин.

Он отметил, что Артур Михель большую часть жизни отдал заводу, пройдя путь от рабочего до руководителя. Он был удостоен званий заслуженного работника промышленности СССР и заслуженного машиностроителя России.

- Мне повезло быть знакомым с этим прекрасным человеком. Скорблю вместе с родными, близкими, друзьями и коллегами, — написал Александр Стрелюхин на своей странице в Instagram.

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