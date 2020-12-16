Таксиста посадили на 11 лет за насилие над несовершеннолетней пассажиркой под Энгельсом

Мужчину осудили на 11 лет в колонии строгого режима Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области вынесен приговор 32-летнему ранее судимому жителю Энгельса.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в сексуальном насилии 17-летней девушки.

Днем 4 августа потерпевшая на остановке общественного транспорта ждала автобус, чтобы уехать из Энгельса в родной поселок в районе. Рядом остановилось такси, и мужчина предложил подвезти девушку. Однако по пути он свернул с лес у поселка Лощинный и надругался над жертвой.

После этого он высадил ее у другой остановки и скрылся.

Пострадавшая рассказала обо всем матери, та обратилась в полицию. Вскоре личность злоумышленника была установлена.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 11 лет.

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