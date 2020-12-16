Почетными гражданами Саратовской области стали врач-анестезиолог и радиоведущая

В областной думе депутаты 16 декабря проголосовали за присвоение звание «Почетный гражданин Саратовской области» заведующему отделением реанимации и интенсивной терапии врачу анестезиологу-реаниматологу Саратовской городской клинической больницы №2 Антону Решетникову.

Он принимал активное участие в борьбе с инфекционными заболеваниями в разные годы на территории области

Сегодня в среднем по России излечение тяжелых пациентов в подобных отделениях реанимации составляет 13,5%. В реанимации, которой заведует Антон Решетников, спасают каждого четвертого — 24,7%.

Также депутаты согласовали кандидатуру радиоведущей Лилии Липатовой, проработавшей 50 лет в областной телерадиокомпании.

- Это кристально чистой души человек, со своей принципиальной позицией, – сказала представляя ее председатель комитета по культуре Ольга Сынкина.

По результатам тайного голосования обоим кандидатам присвоены звания «Почетного гражданина Саратовской области».

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