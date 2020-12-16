Саратовские дети сделали открытки к Новому году для одиноких стариков

Фото министерства труда и социальной защиты области

В Саратовской области дети изготовили для одиноких стариков новогодние открытки.

- Ребята из реабилитационных центров сделали их в рамках акции «Согревая сердца». Все поделки вручат пенсионерам соцработники в канун праздника, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

К акции уже присоединились подопечные центра «Надежда» и воспитанники красноармейского центра «Семья».

Также сувениры готовят слушатели «Университетов третьего возраста». Пожилые люди также записывают видеопоздравления и музыкальные концерты.

Поделки мастерят и сотрудники соцслужб в рамках конкурса «В ожидании чуда». Проходит также конкурс на лучшее новогоднее оформление социозащитных учреждений. В Пугачеве, например, рабочее пространство украсили яркими шарами, веточками ели и цветными аппликациями.

Фото министерства труда и социальной защиты области

Фото министерства труда и социальной защиты области

Фото министерства труда и социальной защиты области

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