Саратовские дети сделали открытки к Новому году для одиноких стариков

Фото министерства труда и социальной защиты области
В Саратовской области дети изготовили для одиноких стариков новогодние открытки.
- Ребята из реабилитационных центров сделали их в рамках акции «Согревая сердца». Все поделки вручат пенсионерам соцработники в канун праздника, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.
К акции уже присоединились подопечные центра «Надежда» и воспитанники красноармейского центра «Семья».
Также сувениры готовят слушатели «Университетов третьего возраста». Пожилые люди также записывают видеопоздравления и музыкальные концерты.
Поделки мастерят и сотрудники соцслужб в рамках конкурса «В ожидании чуда». Проходит также конкурс на лучшее новогоднее оформление социозащитных учреждений. В Пугачеве, например, рабочее пространство украсили яркими шарами, веточками ели и цветными аппликациями.
Фото министерства труда и социальной защиты области
Фото министерства труда и социальной защиты области
Фото министерства труда и социальной защиты области
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