Депутаты облдумы направили 684 млн рублей на поддержку районов и 330 млн - на проект скоростного трамвая

Андрей Воробьев

Продолжающееся заседание Саратовской областной думы прокомментировал депутат Андрей Воробьев. Уже приняты ряд поравоук в бюджет области, а также изменены ряд социальных норм.

- Приняты поправки в бюджет региона 2020 года. На поддержку районов направили 684 млн рублей, на строительство ветки скоростного трамвая – 330 миллионов. Доходы выросли до 128,8 млрд рублей. На нужды региона потратят больше 136 миллиардов.

Расширен список граждан, которым дали право получить от государства денежную компенсацию вместо жилья. Теперь такая возможность предоставлена больным с тяжелыми хроническими заболеваниями. Норма позволит им выбирать жилье не только в том городе или селе, где они живут, но и в любой точке муниципалитета, - рассказал Воробьев.

Также депутаты установили новый прожиточный минимум для пенсионеров.