Юные саратовцы будут проводить экскурсии по школьным музеям

Елена Радякина

Методист центра этнографии, культуры и краеведения ГБУ СОДО «Областной центр экологии, краеведения и туризма», региональный куратор школьных музеев Саратовской области Елена Радякина выступила спикером на пресс-конференции в «Комсомольской правде».

Мероприятие 16 декабря было посвящено итогам туристических конкурсов.

По словам Елены Радякиной, в саратовской области более 100 школ имеют собственные музеи, а музейные уголки есть почти в каждом образовательном учреждении. Однако собранные там материалы доступны узкому кругу людей.

Она уверена, что следовало бы обеспечить широкий доступ, поэтому в 2020 году была создана Ассоциация школ музеев. Проект «Саратовский край глазами детей» собрал в себе информацию о памятных местах рядом со школами, в том числе, связанных с Великой Отечественной войной.

Работа продолжится, но теперь дети займутся не только изучением, но и разработкой туристических маршрутов. Предлагается собрать небольшие команды из детей 5-17 лет. Сперва они создадут проект экскурсии по школьному музею, снимут ролики, оформят презентации. Второй этап предусматривает то же самое, но уже на близлежащей территории.

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