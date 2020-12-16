Прохожая нашла труп женщины в Петровске

Тело было найдено у дома по улице Разина Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Петровске Саратовской области утром 16 декабря был найден труп женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона. Тело нашла прохожая возле дома по улице Степана Разина. Она вызвала скорую помощь, но медики констатировали смерть.

Была начата проверка. Эксперт не нашел на теле следов насильственной смерти.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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