В Красном Куте подростка приговорили к условному сроку за кражу денег с чужого счета

В Красном Куте Саратовской области вынесен приговор 17-летнему юноше.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в краже с банковского счета.

Днем 28 августа юноша нашел на улице телефон Vertex. Он увидел, что к нему подключен мобильный банк, и перечислил на счет своей родственницы 8 тыс. рублей. Позже подросток похитил еще 1,5 тыс. рублей, положив средства на свой номер и на телефон приятеля.

Владелец аппарата обратился в полицию, увидев сообщения о списании денег. Удалось установить личность злоумышленника. Свою вину юноша признал, а деньги вернул.

Суд приговорил его к условному сроку на полгода.

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