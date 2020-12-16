В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли пятеро мужчин и женщина

В Саратовской области за сутки от коронавируса скончались пятеро мужчин и женщина.

- Умерли мужчины 57, 68, 50 и 71 года, страдавшие патологией сердечно-сосудистой системы. Также скончалась 67-летняя женщина с эндокринными нарушениями и мужчина 49 лет, страдавший системным заболеванием суставов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального Минздрава.

Таким образом, общее количество смертей от коронавируса в Саратовской области составило 328.

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