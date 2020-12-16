Жительница Саратова возмутилась запретом носить брюки

Жительница Саратова возмутилась дресс-кодом в лицее «Солярис».

Она опубликовала анонимный пост в группе «Солнечный Саратов» с призывом обратить внимание на ситуацию.

Возмущение женщины вызвал запрет на ношение девочками брюк.

- 9 декабря нашла информацию в уставе лицея, что девочкам допустимо ношение брюк в зимний период. 15 декабря зашла еще раз, но устав резко поменялся и девочкам стало запрещено носить брюки. То есть нормально ходить в юбках в -10 градусов и больше? Это же вероятность заболеть или хуже — получить гинекологические заболевания, — считает она.

В комментариях мнения разделились. Одни считают, что запрет неправомочен, другие не видят проблемы в том, чтобы дойти до учебного заведения в теплых штанах, а потом снять их и носить на уроках платье.

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