Жительница Саратова осталась без 50 тыс. рублей при продаже холодильника

Жертвой 46-летней мошенницы из Калужской области стала 24-летняя жительница Октябрьского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, она разместила в интернете объявление о продаже холодильника за 50 тыс. рублей.

Ей написала неизвестная и сказала, что хочет забрать технику. Для перевода денег нужно сказать только номер карты и код из СМС.

После этого девушка обнаружила, что с ее счета списали 50 тыс. рублей.

Предполагаемую злоумышленницу задержали, она во всем призналась. На гражданку завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.