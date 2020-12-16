В Саратовской области депутаты установили новый прожиточный минимум для пенсионеров

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В Саратовской области пересчитали минимальный прожиточный минимум для пенсионеров. Теперь субсидии и доплаты пенсионерам в 2021 году в регионе будут рассчитываться из суммы 8566 рублей. Это на 3,5% или на 288 рублей больше, чем было в 2020 году. По уровню прожиточного минимума в ПФО Саратовская область на 10-11 месте.

Тем пенсионерам, у которых уровень дохода, пенсии, оказывается ниже этой планки, будет положена доплата. В 2020 году она в среднем составляла 1 626 рублей, с 2021 года — возрастет в среднем до 1 827 рублей.

По словам министра труда и соцзащиты Сергея Наумова, в регионе такие доплаты получают 77 456 человек, это 12,8% от общего числа неработающих пенсионеров в Саратовской области (608 тыс. человек).

Депутаты большинством представителей «ЕР» проголосовали «за», четверо — «против», еще один от голосования воздержался.

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