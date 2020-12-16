В Дубках 11 птиц погибли в сгоревшем курятнике

В Дубках Саратовского района сегодня ночью, 16 декабря, случился пожар в курятнике.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС области, площадь пожара составила 36 кв. м.

- В курятнике находилось 11 кур, все погибли, — уточнили в главке.

Пожар тушили две единицы техники и семь человек.

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