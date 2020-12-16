До вечера в двух районах Саратова отключили воду

В Саратове сегодня, 16 декабря, отключили воду в двух районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», для работ сторонней ресурсоснабжающей организации ориентировочно до 18:00 не будет водоснабжения в домах на Степана Разина, 80, Большой Горной, 357, 357/3, Посадского, 308а.

Также для ремонта водопровода на Советской, 44 примерно до 20:00 воду отключили жителям Советской от Вольской до Чапаева.

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