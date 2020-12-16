Правительству Саратовской области разрешили платить меньше по долгам региона

Вадим Ойкин

В 2020 году Саратовская область полностью освобождается от погашения основного долга перед бюджетом страны. А должны были платить около 10% от объема долга, то есть 2,5 млрд рублей.

В следующие годы платеж должен был составлять до 20% от суммы госдолга, то есть 5 млрд рублей. Теперь же Саратовской области разрешили в 2021–2024 годах погашать по 5% задолженности, соответственно, область будет выплачивать ежегодно по 1,25 млрд рублей.

В 2025–2029 годах — остаток долга равными долями с возможностью досрочного погашения, соответственно, область будет выплачивать ежегодно по 3,5 млрд рублей.

Об этом сообщил министр финансов Вадим Ойкин 16 декабря на заседании областной думы, где просил депутатов принять закон, который бы утвердил это соглашение.

Депутаты большинством голосов закон приняли.

Ойкин также пояснил, что на сегодняшний день госдолг Саратовской области составляет 29 млрд 853 млн рублей — бюджетные кредиты (57,8%), еще 16 млрд 767 млн — обязательства перед коммерческими банками (32,5%) остальное — долги по ценным бумагам (5 млрд рублей).