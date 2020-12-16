В правительстве Саратовской области упразднили две должности.
Председатель регионального правительства Роман Бусаргин подписал постановление о сокращении должностей первого заместителя председателя правительства — министра финансов и заместителя председателя правительства – министра труда и социальной защиты.
Вместо этого теперь есть должности министра финансов и министра труда и социальной защиты.
Таким образом, в состав регионального правительства входят вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области и четыре зампреда.
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