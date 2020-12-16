В Ртищеве юноша зарезал бабушку с дедушкой и покалечил двух стариков-соседей

В Ртищевском районе Саратовской области вынесено решение по делу о двойном убийстве, причинении тяжкого и легкого вреда здоровью, незаконном проникновении в дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным признан 20-летний юноша.

Он жил в Ртищеве в квартире со своими 68-летними бабушкой и дедушкой. Вечером 26 марта между ними произошла ссора, внук кинулся на деда, избив его.

Пенсионеры пытались убежать, но в подъезде парень догнал их и несколько раз ударил каждого ножом.

После этого он вломился в квартиру соседей и избил 79-летнего мужчину и его 77-летнюю жену. Причем женщине были нанесены тяжелые увечья, так как он с силой ударил ее о подоконник, переломав тем самым ребра.

Остановить разбушевавшегося юношу смогли только приехавшие полицейские.

Экспертиза установила, что парень психически болен и не мог осознавать последствия своих действий. Суд отправил его в психиатрическую лечебницу для принудительного лечения.

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