В Ртищеве юноша зарезал бабушку с дедушкой и покалечил двух стариков-соседей

В Ртищевском районе Саратовской области вынесено решение по делу о двойном убийстве, причинении тяжкого и легкого вреда здоровью, незаконном проникновении в дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным признан 20-летний юноша.
Он жил в Ртищеве в квартире со своими 68-летними бабушкой и дедушкой. Вечером 26 марта между ними произошла ссора, внук кинулся на деда, избив его.
Пенсионеры пытались убежать, но в подъезде парень догнал их и несколько раз ударил каждого ножом.
После этого он вломился в квартиру соседей и избил 79-летнего мужчину и его 77-летнюю жену. Причем женщине были нанесены тяжелые увечья, так как он с силой ударил ее о подоконник, переломав тем самым ребра.
Остановить разбушевавшегося юношу смогли только приехавшие полицейские.
Экспертиза установила, что парень психически болен и не мог осознавать последствия своих действий. Суд отправил его в психиатрическую лечебницу для принудительного лечения.
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