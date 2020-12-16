Депутаты не стали рассматривать законы о неполном финансировании школ и детсадов в районах Саратовской области

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Депутаты Саратовской областной думы не стали рассматривать вопросы о финансировании школ и детсадов в районах. Их вернули в профильный комитет для доработки. Об этом депутатов на заседании думы 16 декабря попросил руководитель представительства губернатора в областной думе Роман Яровой.

Депутаты единогласно поддержали просьбу и не стали рассматривать вопросы, посвященные определению общего объема субвенции из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных детсадов и школ.

Ранее о недоработках в законе неоднократно сигнализировал депутат ГД Николай Панков, к которому обратились учителя и воспитатели детсадов в районах. По предлагаемому варианту законов, финансирования не хватило бы на весь год.

Теперь законы должны будут пересмотреть и добавить денег.

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