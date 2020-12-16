Обвиняемая в убийстве матери и ребенка в Саратове пыталась создать ложное алиби

Женщина пыталась обжаловать решение суда. Фото пресс-службы Саратовского областного суда

В Саратове областной суд оставил под стражей Елену Щеренко — обвиняемую в убийстве матери и ребенка на улице Чернышевского.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, ранее Волжский суд арестовал женщину. Она должна провести под стражей до 28 января включительно.

Следствие заявило, что на свободе женщина может скрыться или помешать расследованию.

Волжский районный суд встал на сторону обвинения, учитывая отрицательные характеристики женщины. Кроме того, выяснилось, что она просила свою знакомую обеспечить ей алиби.

Защитники Елены Щеренко подали апелляцию для смягчения меры пресечения. Якобы решение суда было незаконным и необоснованным, а доводы следствия — голословными. Также заявлялось, что женщина активно сотрудничает со следствием.

Саратовский областной суд отказал защите и оставил женщину под стражей.

Напомним, преступление было совершено 29 ноября в квартире дома по улице Чернышевского. По версии следствия, Щеренко пришла к знакомой. Между ними возникла ссора, и гостья несколько раз ударила хозяйку ножом, а потом зарезала трехлетнюю дочь погибшей. Из дома она украла драгоценности и банковскую карту.

Судья оставила женщину под стражей. Фото пресс-службы Саратовского областного суда

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