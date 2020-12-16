В Саратовской области снова рекорд по заражениям коронавирусом — 270 случаев

За сутки коронавирус подтвердили у 270 человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 270 человек. Это максимум в регионе за все время.
На 16 декабря общее количество зарегистрированных случаев в области составляет 31 300, а выздоровевших — 26 533. За сутки вылечились 238 пациентов.
Больше всего новых заболевших за сутки появилось в Саратове — 98, Энгельсском районе — 35 и Балаковском — 16.
Причем все зараженные за сутки подхватили коронавирус контактным путем, среди них 22 ребенка до 14 лет, девять в возрасте от 15 до 17 лет и 82 человека старше 60.
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