На проспекте Кирова снесут несколько магазинов

На проспекте Кирова в Саратове в течение двух месяцев снесут некоторые торговые павильоны.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, такое решение принял Саратовский облсуд, посчитав, что конструкции препятствуют в пользовании муниципальным земельным участком.

Демонтировать будут павильоны около дома №41/43, например, «Модница», «Срочно деньги» и другие.

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