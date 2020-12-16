На проспекте Кирова снесут несколько магазинов

На проспекте Кирова в Саратове в течение двух месяцев снесут некоторые торговые павильоны.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, такое решение принял Саратовский облсуд, посчитав, что конструкции препятствуют в пользовании муниципальным земельным участком.
Демонтировать будут павильоны около дома №41/43, например, «Модница», «Срочно деньги» и другие.
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