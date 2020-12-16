Мужчина пострадал в опрокинувшемся ВАЗе под Саратовом

Вчера, 15 декабря, в 23:00 на 5-м км трассы, соединяющей Красный Кут и Лебедевку, произошла авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 31-летний водитель ВАЗ-21102, по предварительным данным, потерял управление авто. Машина улетела в кювет и опрокинулась.

В итоге 44-летнего пассажира из его авто госпитализировали с травмами.

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