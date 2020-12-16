Назначен новый министр экономического развития Саратовской области

Андрей Разборов Фото: Екатерина Семенова

Постановлением №449 от 16 декабря губернатор Валерий Радаев назначил нового министра экономического развития Саратовской области.

Им стал Андрей Разборов.

Возглавлявшая министерство в течение нескольких лет Юлия Швакова покинула свой пост в конце ноября по собственному желанию.

Напомним, на днях Андрей Разборов стал участником мероприятия в пресс-центре «КП-Саратов», где подвели итоги реализации национального проекта о мерах поддержки предпринимателей в 2020 году.

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