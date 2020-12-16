Безработный рецидивист украл на рынке в Саратове блок сигарет и 25 тыс. рублей

Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу у 48-летнего бизнесмена.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 9:00 7 декабря до 15:30 10 декабря неизвестный унес из торгового павильона на рынке на площади Ленина 25 тыс. рублей и блок сигарет марки Parliament.

Сумма ущерба составила почти 27 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 44-летний безработный рецидивист. Он не стал отрицать своей вины.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, похищенное у него изъять не удалось.

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