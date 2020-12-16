В кафе Энгельса женщина оставила мужчину без телефона

В Энгельсе Саратовской области мужчина лишился телефона после посещения кафе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено в заведении на улице Тельмана вечером 9 декабря.

По словам 38-летнего потерпевшего, он лишился телефона Huawei, сумма ущерба составила 15 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции задержали подозреваемую — 27-летнюю жительницу села Еруслан Федоровского района. Женщина уже успела сдать телефон в ломбард.

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