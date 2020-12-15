Николай Панков: люди в школах и детских садах не должны потерять в зарплате

Депутат Государственной думы Николай Панков встретился с губернатором Валерием Радаевым, чтобы обсудить ситуацию с зарплатами в школах и детсадах.

- Только сейчас с губернатором Валерием Радаевым завершили обсуждение зарплат в школах и детских садах.

Говорил и ранее о порядочности и скромности Радаева. Интересы людей для него всегда главное. Он сегодня выслушал все мнения. Никого не наказал, задачу ставил — конструктивно решить проблему. Дополнительно с главами провел селекторное совещание. И откликнулся на просьбу вечером отдельно с нами, с Минфином, руководителем фракции, ещё раз выслушать все доводы.

Так и оказалось, ему донесли не всю информацию. А точнее, никто не просчитал реальные последствия. Радаев изначально заявлял: никто не должен пострадать от внесенных изменений. Ни в школах, ни в детских садах. И вечером дал указание снять завтра с повестки Думы рассмотрение этого законопроекта. Позиция у нас одна. Или полномочия передаём «рубль в рубль», или оставляем, как есть.

За это время Минфину, министерству образования с районами — просчитать вплоть до каждой школы, каждого детского садика, все до рубля. Главное — люди в школах и детских садах не должны потерять в зарплате, — написал Николай Панков в телеграм-канале «Пара слов».

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