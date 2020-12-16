В Саратове ожидается снегопад
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области в среду 16 декабря будет облачно.
Синоптики обещают небольшие прояснения в течение дня. При этом возможен умеренный снегопад, преимущественно в правобережных районах.
Сохранится туман до 500 метров и менее видимости. Вкупе со снегопадом он может привести к осложнениям на дорогах. Ситуация усугубится гололедицей. ГИБДД просит водителей и пешеходов проявлять максимальную бдительность.
Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью до 10 метров в секунду.
Днем столбик термометра покажет до -4... -9 градусов. В пониженных местах заметно холоднее — до -14 градусов.
Примерно такая же погода — снежная и с туманом — была год назад.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.