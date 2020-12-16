В Саратове ожидается снегопад Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области в среду 16 декабря будет облачно.

Синоптики обещают небольшие прояснения в течение дня. При этом возможен умеренный снегопад, преимущественно в правобережных районах.

Сохранится туман до 500 метров и менее видимости. Вкупе со снегопадом он может привести к осложнениям на дорогах. Ситуация усугубится гололедицей. ГИБДД просит водителей и пешеходов проявлять максимальную бдительность.

Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью до 10 метров в секунду.

Днем столбик термометра покажет до -4... -9 градусов. В пониженных местах заметно холоднее — до -14 градусов.

Примерно такая же погода — снежная и с туманом — была год назад.

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