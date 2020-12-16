В убийстве мужчины в Ровном заподозрили его сожительницу

Возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины в поселке Ровное Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по подозрению задержана 44-летняя сожительница погибшего.
Ранее сообщалось, что тело 46-летнего мужчины было найдено вечером 14 декабря в его доме. Пострадавший был ранен в грудь и умер от потери крови.
Проводится расследование.
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